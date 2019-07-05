В Україні повернуть обов'язковий техогляд автомобілів

Відповідно до законопроекту, перший технічний огляд особистих транспортних засобів повинен проводитися через чотири роки після першої реєстрації з подальшим його проходженням кожні два роки

У Міністерстві інфраструктури запропонували відновити обов'язковий техогляд приватних автомобілів з 2022 року.

Проект закону передбачає суттєве вдосконалення механізмів державного регулювання в сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів і націлений на підвищення рівня безпеки на дорогах, повідомляє "Економічна правда".

Відповідно до законопроекту, перший технічний огляд особистих транспортних засобів повинен проводитися через чотири роки після першої реєстрації з подальшим його проходженням кожні два роки.

Для таксі і комерційних автомобілів законопроект передбачає щорічне проведення техогляду, починаючи з моменту першої реєстрації.

Штрафи за несвоєчасний техогляд пропонується збільшити з 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (з 340 гривень до 1700 гривень).

Контроль за дотриманням нових вимог покладається на Національну поліцію.

Проведення техогляду буде віддано приватним особам, при цьому буде сформовано ринкові ціни на послуги.

Перевізників пасажирів пропонується зобов'язати обладнати свої транспортні засоби тахографами - пристроями для реєстрації швидкості, режиму праці, відпочинку водіїв і членів екіпажу.

На міжнародних рейсах пристрої для обмеження швидкості повинні бути встановлені до 1 липня 2019 року, а на внутрішніх перевезеннях - до 1 січня 2020 року.

Проект закону розроблено на виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Нагадаємо, що в Україні спростили перезакріплення та передачу індивідуальних номерних знаків для автомобілів.