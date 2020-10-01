БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИОфіс Генерального прокурора спільно з правоохоронними органами в рамках протидії незаконному гральному бізнесу припинили діяльність 911 нелегальних гральних закладів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні припинили діяльність 911 нелегальних гральних закладів — Генпрокуратура
"За фактами зайняття гральним бізнесом розпочато 437 кримінальних проваджень, у межах яких за процесуального керівництва прокуратури провели майже 1,2 тис обшуків, вилучили 11,6 тис одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи"
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє прес-служба ОГП, передає "Економічна правда".
"За фактами зайняття гральним бізнесом розпочато 437 кримінальних проваджень, у межах яких за процесуального керівництва прокуратури провели майже 1,2 тис обшуків, вилучили 11,6 тис одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що прокуратура продовжує координувати та забезпечувати ефективну роботу на цьому напрямі, зокрема щодо закінчення розслідування і належного підтримання обвинувачення у цих кримінальних провадженнях у суді.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.
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