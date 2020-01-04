В Україні розглядають запровадження більш жорсткого карантину вже з 6 квітня
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це йшлося на щоденній селекторній нараді під головуванням глави держави Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає УНІАН.
Зазначається, що на нараді було розглянуто можливість запровадження додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, йшлося про режим «усі в масках» з 6 по 24 квітня та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці. Адже саме на Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус.
«Для запобігання цьому влада провела переговори з усіма телевізійними групами щодо трансляції великодніх богослужінь. Поки що лише три телеканали не дали відповіді щодо таких показів, але перемовини з ними тривають», - зауважили в ОП. Повідомляється, що нині 20 тисяч правоохоронців несуть службу з контролю за дотриманням карантинних заходів в Україні.
Нагадаємо, що у Києві з обсервації у готелі «Козацький» втекли більш як 60 людей, які повернулись з-за кордону.
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