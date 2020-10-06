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В Україні розпочали реєстрацію земділянок за спрощеною процедурою

Строк реєстрації скоротили вдвічі
В Україні з 10 червня почали реєстрацію земельних ділянок за спрощеною процедурою. Відсьогодні стартував відповідний пілотний проект.
В Україні розпочали реєстрацію земділянок за спрощеною процедурою Фото: земля (khoda.gov.ua)

Про це повідомляє урядовий портал, передає РБК - Україна.

Проект було розпочато відповідно до постанови Кабінету міністрів від 3 червня. Він передбачає державну реєстрацію земельних ділянок за принципом екстериторіальності.

Що це означає

Відтепер рішення про державну реєстрацію земділянки буде ухвалювати будь-який Державний кадастровий реєстратор територіальних органів Держгеокадастру, вибраний системою Державного земельного кадастру за принципом випадковості.

Мається на увазі, що громадянин звертається за отриманням послуги за місцем реєстрації, а розглядається заявка в органі іншої області України. Таким чином у Кабміні хочуть усунути зв'язок між одержувачем послуги та постачальником.

Строк такої реєстрації не перевищуватиме сім робочих днів з дня подачі заяви (раніше було 14 днів)

Вказано, що новий порядок реєстрації землі буде діяти протягом двох років.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2178-10 про ринок землі.

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10 06 2020 12:40
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