В Україні скоротився продаж нових комерційних авто
У 2019 році продаж нових комерційних автомобілів в Україні скоротився на 3% і становив в порівнянні з 2018 роком 12,4 тисячі, повідомляє "Економічна правда".
Про це свідчать дані асоціації "Укравтопром".
Як наголошується, у грудні 2019 року український парк комерційних автомобілів поповнили півтори тисячі нових машин.
Це найкращий результат за весь минулий рік, який, до того ж, майже на 28% перевершив грудневий показник 2018 року, повідомляє асоціація.
"Але, незважаючи на такий різкий сплеск споживчої активності, загальний річний результат в 12,4 тис. нових авто так і не зміг досягти обсягу ринку 2018 року. Відставання склало майже 3 відсотки", - йдеться у повідомленні.
Серед нових комерційних авто в минулому році найчастіше реєструвалися автомобілі марки Renault, яким було видано 2469 номерів. До свого результату річної давності Renault додала майже 2 відсотки.
Друге місце дісталося автомобілям марки Fiat – 1491 реєстрація (+12% до 2018 р.).
Незважаючи на 9-відсоткове падіння реєстрацій, третє місце в рейтингу марок посів Ford. За рік 922 нових комерційний автомобіля цієї марки отримали свої перші реєстраційні номери.
На четвертому місці Mercedes-Benz, в активі якого 850 реєстрацій нових машин (-19%).
Замикає лідерську п’ятірку 2019 року Peugeot – 828 шт. і плюс 80% до попереднього року.
Нагадаємо, що ринок нових лекових авто в Україні у 2019 році виріс на 8%.
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