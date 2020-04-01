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В Україні скоротився продаж нових комерційних авто

Це найкращий результат за весь минулий рік, який, до того ж, майже на 28% перевершив грудневий показник 2018 року, повідомляє асоціація
"Але, незважаючи на такий різкий сплеск споживчої активності, загальний річний результат в 12,4 тис. нових авто так і не зміг досягти обсягу ринку 2018 року. Відставання склало майже 3 відсотки", - йдеться у повідомленні.
В Україні скоротився продаж нових комерційних авто Фото: 5.ua

У 2019 році продаж нових комерційних автомобілів в Україні скоротився на 3% і становив в порівнянні з 2018 роком 12,4 тисячі, повідомляє "Економічна правда".

Про це свідчать дані асоціації "Укравтопром".

Як наголошується, у грудні 2019 року український парк комерційних автомобілів поповнили півтори тисячі нових машин.

Це найкращий результат за весь минулий рік, який, до того ж, майже на 28% перевершив грудневий показник 2018 року, повідомляє асоціація.

"Але, незважаючи на такий різкий сплеск споживчої активності, загальний річний результат в 12,4 тис. нових авто так і не зміг досягти обсягу ринку 2018 року. Відставання склало майже 3 відсотки", - йдеться у повідомленні.

Серед нових комерційних авто в минулому році найчастіше реєструвалися автомобілі марки Renault, яким було видано 2469 номерів. До свого результату річної давності Renault додала майже 2 відсотки.

Друге місце дісталося автомобілям марки Fiat – 1491 реєстрація (+12% до 2018 р.).

Незважаючи на 9-відсоткове падіння реєстрацій, третє місце в рейтингу марок посів Ford. За рік 922 нових комерційний автомобіля цієї марки отримали свої перші реєстраційні номери.

На четвертому місці Mercedes-Benz, в активі якого 850 реєстрацій нових машин (-19%).

Замикає лідерську п’ятірку 2019 року Peugeot – 828 шт. і плюс 80% до попереднього року.

Нагадаємо, що ринок нових лекових авто в Україні у 2019 році виріс на 8%.

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04 01 2020 16:30
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