В Україні створили застосунок "єППО"

Група волонтерів «Технарі» з Одеси розробили застосунок "єППО", який допоможе українським військовим швидше перехоплювати російські ракети та безпілотники.

Застосунок уже пройшов верифікацію Google та доступний у Play Market, а незабаром з’явиться в App Store. Про це у своєму Facebook повідомив один із розробників Геннадій Сульдін.

"Як це працює? Якщо ви побачили повітряну ціль, наприклад крилату ракету чи дрон-камікадзе “Шахед”, вам треба лише відкрити "єППО" на своєму смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку. Все. А через декілька секунд фахівці ППО побачать вашу відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію і літаюча смерть буде збита", – написав він.

Він пояснив, що система ППО виявляє ракети та інші повітряні цілі за допомогою мережі локаторів, але щоб повністю убезпечити небо, їх потрібно вдесятеро більше, ніж Україна має зараз. До того ж операторам ППО не так легко виявити ці цілі вчасно, особливо якщо їх летить кілька та з різних напрямків.

"Завдяки кривизні земної кулі всі локатори бачать низьковисотні повітряні цілі з короткої відстані. Тому крилаті ракети та БПЛА орків ховаються від нашої ППО на доволі малих висотах. Але побачити ракету чи дрон-вбивцю можемо ми, навіть тоді, коли їх тимчасово не бачать радари", – продовжив ідейний натхненник проєкту.

Геннадій Сульдін разом із програмістом Андрієм Косяком зібрали команду фахівців, яка знайшла розв'язання проблеми масованих російських обстрілів та запропонувала його військовим. Сервіс схвалили фахівці і незабаром він також буде інтегрований у застосунок "Дія".

Аби запобігти дезінформації, система продумана так, що треба буде пройти авторизацію в "Дії". Вона також перевіряє, наскільки часто відправляє сигнали і чи не суперечать вони інформації від інших людей.

"Тепер кожен з нас може взяти участь в побудові першої в світі мережевої системи ППО, в якій будуть задіяні майже всі свідомі громадяни України. В нас є найкраща мотивація – жити самому і допомогти захистити інших українців, – написав Геннадій Сульдін."Прошу вас встановлювати додаток, поширювати інформацію та розповідати про "єППО" всім, кого знаєте. Разом ми захистимо наше Небо та збережемо життя наших громадян!"

Раніше повідомлялось, що Українці зможуть придбати військові облігації у "Дії".