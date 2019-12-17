В Україні вперше в історії стала банкрутом фізична особа

12 грудня в Україні вперше з'явилася фізична особа-банкрут. Це стало можливим після того, як у жовтні набув чинності Кодекс з процедур банкрутства.

Про це повідомляє Opendatabot, передає LB.ua.

Відзначають, що тепер українці мають легальну можливість обнулити свій борг. Раніше збанкрутувати в Україні могли тільки юридичні особи.

За даними офіційного сайту Вищого господарського суду, першою фізособою в Україні, стосовно якої було відкрито провадження у справі про неплатоспроможність, став Сергій Тищенко. Він раніше мав статус фізособи-підприємця, але припинив свою дiяльнiсть 6 листопада 2019 року. Стосовно Тищенка зараз відкрито одне виконавче провадження, за яким стягувачем виступає інша фізособа - Сергій Ушинський.

На сьогодні в господарські суди надійшло вже близько 30 заяв про визнання фізичних осіб банкрутами. Однак судді не поспішають з відкриттям проваджень про таке банкрутство, оскільки в Україні ще відсутня подібна судова практика.

"Процедура банкрутства фізичних осіб - це копітка робота. Ми допомагаємо тим, хто втратив можливість виконувати свої боргові зобов'язання. Зараз п'ятеро наших клієнтів очікують засідання у справах про неплатоспроможність", - прокоментував співзасновник юридичної компанії VRTS Георгій Григорян.

Ініціювати банкрутство може тільки боржник. Для цього потрібно підготувати позов до госпсуду, назвавши кредиторів і суму боргу перед ними, свій фінансовий стан і наявне майно. Щоб подати позовну заяву, боржникові необхідно сплатити аванс за послуги арбітражного керуючого на суму понад 30 тис. гривень. При цьому впродовж п'яти років після визнання фізособи банкрутом він не може знову ініціювати таку процедуру. Єдиний виняток - якщо боржник погасив усі борги.

Крім того, впродовж трьох років після визнання фізичної особи банкрутом його ділова репутація не може вважатися бездоганною.

Нагадаємо, що Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявляє, що здійснює низку заходів для уникнення збитків і жодної мови про банкрутство авіакомпанії не може бути.