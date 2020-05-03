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В Україні введуть обмежувальні заходи через коронавірус

“Найближчим часом ми, на жаль, будемо змушені запроваджувати обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, закриватимемо тимчасово школи на обмежувальні протиепідемічні заходи, будемо розривати навчальний процес, для того щоб зменшувати масові скупчення людей"
Міністерство охорони здоров'я запроваджуватиме обмежувальні заходи у зв’язку з коронавірусом.
В Україні введуть обмежувальні заходи через коронавірус ukrinform.ua/

Про це на брифінгу в Нових Санжарах заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Найближчим часом ми, на жаль, будемо змушені запроваджувати обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, закриватимемо тимчасово школи на обмежувальні протиепідемічні заходи, будемо розривати навчальний процес, для того щоб зменшувати масові скупчення людей”, - сказав Ляшко.

Він нагадав, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом, безпечна дистанція з людиною, хворою на ГРВІ — 1,5 -2 метри.

Водночас Ляшко наголосив, що носіння медичних масок має сенс для людей, які вже захворіли, проте здорових людей це не убезпечує від захворювання, а лише створює оманливе відчуття безпеки.

“Я звертаюся до населення України: не потрібно скуповувати маски. Маски - це оманливе відчуття безпеки. Маски одягаються тільки на людину, у якої є симптоми ГРВІ, і саме в тих випадках потрібно її носити. Ми не повинні створювати ажіотажу там, де його не повинно бути. Купуйте мило, мийте руки з милом, обробляйте руки антисептиком”, - сказав Ляшко.

Нагадаємо, що в евакуйованих з Китаю українців та іноземців, які перебували на обсервації у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині, закінчився двотижневий термін обсервації з приводу коронавірусу. Усі вони здорові.

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05 03 2020 14:40
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