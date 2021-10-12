В Україні за добу зафіксували 11 327 випадків коронавірус За добу 09 грудня в Україні зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 010, медпрацівників – 214)

В Україні минулої доби виявлено 11 327 випадків зараження коронавірусом.

Фото: з вільного доступу

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