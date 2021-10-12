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В Україні за добу зафіксували 11 327 випадків коронавірус

За добу 09 грудня в Україні зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 010, медпрацівників – 214)
В Україні минулої доби виявлено 11 327 випадків зараження коронавірусом.
В Україні за добу зафіксували 11 327 випадків коронавірус Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
 
«За добу 09 грудня в Україні зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 010, медпрацівників – 214)», - йдеться в повідомленні.
 
За минулу добу померли 442 особи; одужали – 24 456. Госпіталізовано – 2 551 особу.
 
 
За весь час пандемії в Україні підтверджено 3 543 684 випадки COVID-19; одужали 3 158 426 осіб. Водночас зафіксовано 90 343 летальних випадки.
 
 
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10 12 2021 09:16
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