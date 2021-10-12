НОВИНИВ Україні минулої доби виявлено 11 327 випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні за добу зафіксували 11 327 випадків коронавірус
За добу 09 грудня в Україні зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 010, медпрацівників – 214)
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
«За добу 09 грудня в Україні зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 010, медпрацівників – 214)», - йдеться в повідомленні.
За минулу добу померли 442 особи; одужали – 24 456. Госпіталізовано – 2 551 особу.
За весь час пандемії в Україні підтверджено 3 543 684 випадки COVID-19; одужали 3 158 426 осіб. Водночас зафіксовано 90 343 летальних випадки.
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10 12 2021 09:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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