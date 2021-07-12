У Британії за два місяці скасували понад 13 тисяч планових операцій через COVID

Лікарні Великої Британії скасували не менше 13 000 операцій, які були заплановані на жовтень та листопад

Таке рішення пов'язане з боротьбою з коронавірусом, для чого були потрібні вільні ліжка в медустановах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Цифри, зібрані лікарями, показали, що 13 061 планову операцію довелося скасувати через брак ліжок і персоналу. Проте скасування відбулося лише у 40 із кількох сотень лікарень. Це дозволяє припустити, що фактична загальна кількість скасованих операцій, ймовірно, буде набагато вищою.

Доктор Адріан Бойл сказав, що скасування є "серйозним попередженням на найближчі місяці".

"Невідкладна допомога перебуває на межі кризи, і це впливає на планову допомогу і заважає їй, а це означає, що операції для пацієнтів із серйозними захворюваннями відкладаються", - додав він.

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