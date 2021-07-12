У Британії за два місяці скасували понад 13 тисяч планових операцій через COVID
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Цифри, зібрані лікарями, показали, що 13 061 планову операцію довелося скасувати через брак ліжок і персоналу. Проте скасування відбулося лише у 40 із кількох сотень лікарень. Це дозволяє припустити, що фактична загальна кількість скасованих операцій, ймовірно, буде набагато вищою.
Доктор Адріан Бойл сказав, що скасування є "серйозним попередженням на найближчі місяці".
"Невідкладна допомога перебуває на межі кризи, і це впливає на планову допомогу і заважає їй, а це означає, що операції для пацієнтів із серйозними захворюваннями відкладаються", - додав він.
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