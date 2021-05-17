В Україні за добу зробили 2,2 тисячі щеплень проти COVID-19

На Кіровоградщині не вакцинували жодної людини

В Україні за минулу добу, 16 травня, зробили 2 230 щеплень проти COVID-19: першу дозу вакцини отримали 922 людини, а завершили вакцинацію (отримали другу дозу) - 1 308.

Вакцинацію здійснювали 41 мобільна бригада та 83 пункти щеплень, повідомляє "Громадське". Найбільше доз вакцини ввели в Харківській (341), Сумській (190), Волинській (182) та Хмельницькій (162) областях. Найменше щеплень зробили у Київській (17), Донецькій (17) та Дніпропетровській (15) областях. На Кіровоградщині за минулу добу не вакцинували нікого.

Загалом перше з двох щеплень в Україні зробили 940 158 людям, завершили вакцинацію (отримала дві дози) 18 394 людини.

За весь час щеплень найбільше доз ввели у Києві (100 218), Дніпропетровській (77 304), Львівській (68 522) та Київській (54 486) областях. Натомість найменше щеплень зробили у Луганській (19 693) та Чернівецькій (20 727) областях.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні триває з 24 лютого. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна до кінця року планує вакцинувати 70% дорослого населення.