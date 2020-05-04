В Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19 За добу було зафіксовано 156 нових випадків

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало.

telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 75 випадків; Волинська область — 19 випадків; Дніпропетровська область — 14 випадків; Донецька область — 8 випадків; Житомирська область — 11 випадків; Закарпатська область — 28 випадків; Запорізька область — 39 випадків; Івано-Франківська область — 105 випадків; Кіровоградська область — 37 випадків; м. Київ — 225 випадків; Київська область — 82 випадки; Львівська область — 15 випадків; Луганська область — 3 випадки; Одеська область — 26 випадків; Полтавська область — 9 випадків; Рівненська область — 38 випадків; Сумська область — 49 випадків; Тернопільська область — 160 випадків; Харківська область — 1 випадок; Херсонська область — 10 випадків; Хмельницька область — 10 випадків; Чернівецька область — 220 випадків; Черкаська область — 60 випадків (випадок було знято у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних); Чернігівська область — 7 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 квітня 2020 року до Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5493 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine Нагадаємо, що вже з 14-15 квітня Міністерство Охорони Здоров'я України прогнозує пік коронавірусної хвороби в країні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію