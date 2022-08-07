НОВИНИВ Україні деякі установи почали виселяти внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Такі дії є абсолютно неприпустимими.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні зафіксували декілька випадків виселення переселенців: Верещук пояснила, що робити
Особливо напередодні осінньо-зимового періоду. Зрештою, на місці наших внутрішніх переселенців без житла міг опинитись кожен з нас
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляється заяві віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірину Верещук.
Що сталося
Верещук нагадала, що наразі багато ВПО тимчасово проживають у школах, лікарнях, санаторіях та інших місцях компактного проживання, які прихистили людей в перші дні та тижні повномасштабної війни.
"Останнім часом надходять скарги на те, що деякі установи почали виселяти переселенців. Розумію, що можуть бути різні обставини та причини. Але, це неприпустимо, щоб людей виставляли просто на вулицю. Хочу, щоб мене зараз добре почули власники та керівники таких установ", - звернулася вона.
Своєю чергою Верещук пояснила, можна говорити лише про переселення (без погіршення умов), жодним чином не про виселення.
"Особливо напередодні осінньо-зимового періоду. Зрештою, на місці наших внутрішніх переселенців без житла міг опинитись кожен з нас", - зазначила віце-прем'єр-міністр.
Що робити ВПО в такій ситуації
Верещук звернулася до всіх внутрішньо переміщених осіб з поясненням що робити в такій ситуації.
"Якщо вас виселяють з місць компактного проживання, дзвоніть на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548. Або пишіть у коментарі під цим постом (він опублікований в Telegram - ред.)", - написала вона.
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08 07 2022 12:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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