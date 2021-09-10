Це один із важливих кроків до наближення системи підготовки водіїв до європейської практики

В Україні запрацює система підготовки водіїв, наближена до європейської практики

Передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МВС.



"Гармонізація та адаптація законодавства України з правом ЄС - один із принципових пріоритетів роботи команди МВС. Реалізація визначеного у Конституції України зовнішньополітичного стратегічного курсу України на набуття членства в ЄС - вимагає єдиних стандартів", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Зазначається, що 6 жовтня Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про внесення змін до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів". Зміни набудуть чинності через пів року з моменту офіційного опублікування постанови.





Постановою визначено мінімальну кількість навчальних годин для підготовки, але при цьому навчальні заклади не обмежені у можливості введення у свої програми додаткових занять. Оптимізовано загальний час підготовки водіїв за усіма категоріями. Зокрема, за категорією "В" зменшено час теоретичної підготовки зі 100 до 63 годин, час практичної підготовки не змінений - 40 годин. Також оновлено теми з теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки водіїв. Додано важливий і самостійний навчальний розділ "Медичне забезпечення (заходи допомоги при ДТП)", актуалізований зміст тематичних програм та уведені теми, що стосуються живлення транспортних засобів із застосуванням електричної енергії. "Майбутні водії спочатку проходитимуть весь курс теорії в автошколі, складатимуть іспит, і лише після успішного його складання зможуть приступити до практики", - зазначив Драп’ятий. "Це один із важливих кроків до наближення системи підготовки водіїв до європейської практики та в цілому у сфері допущення громадян до керування транспортними засобами", - зазначив Драп’ятий.



Нагадаємо, що Україна та Італія підписали Угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.