В Україні зростає частка електрокарів і гібридів

В Україні попит на автомобілі із традиційними двигунами поступово скорочується, тоді як частка авто з гібридними й електродвигунами зростає.

Про це повідомила профільна асоціація Укравтопром у четвер, 22 вересня.

За вісім місяців 2022 року в Україні було реалізовано 24,4 тис. нових легкових автомобілів. Більшість із них (57%) обладнані бензиновими двигунами.

Раніше повідомлялось, що за підсумками серпня український автопарк поповнили 1489 електромобілів, що майже вдвічі більше, ніж за місяць 2022 року, але на 14% менше, ніж у липні поточного.