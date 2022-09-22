CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні попит на автомобілі із традиційними двигунами поступово скорочується, тоді як частка авто з гібридними й електродвигунами зростає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні зростає частка електрокарів і гібридів
Фото: blogs.lb.ua
Про це повідомила профільна асоціація Укравтопром у четвер, 22 вересня.
За вісім місяців 2022 року в Україні було реалізовано 24,4 тис. нових легкових автомобілів. Більшість із них (57%) обладнані бензиновими двигунами.
Раніше повідомлялось, що за підсумками серпня український автопарк поповнили 1489 електромобілів, що майже вдвічі більше, ніж за місяць 2022 року, але на 14% менше, ніж у липні поточного.
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22 09 2022 17:26 МЕДІА
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