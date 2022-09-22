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В Україні зростає частка електрокарів і гібридів

В Україні попит на автомобілі із традиційними двигунами поступово скорочується, тоді як частка авто з гібридними й електродвигунами зростає.
В Україні зростає частка електрокарів і гібридів Фото: blogs.lb.ua

Про це повідомила профільна асоціація Укравтопром у четвер, 22 вересня.

За вісім місяців 2022 року в Україні було реалізовано 24,4 тис. нових легкових автомобілів. Більшість із них (57%) обладнані бензиновими двигунами.

Раніше повідомлялось, що  за підсумками серпня український автопарк поповнили 1489 електромобілів, що майже вдвічі більше, ніж за місяць 2022 року, але на 14% менше, ніж у липні поточного.

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22 09 2022 17:26
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