В Україні з'являться 30 аудіогідів з нагоди 30-річчя незалежності - Мінкультури

Аудіогіди відкриватимуть історію нашої країни не лише українцям, а й іноземним гостям. Проект матиме відразу дві мовні версії - українську й англійську.Із повним переліком культурних центрів можна ознайомитися на сайті міністерства.

Міністерство культури та інформаційної політики України, Державне агентство розвитку туризму та медіасервіс MEGOGO підписали меморандум, який передбачає створення 30 аудіогідів в українських культурних центрах, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Аудіогіди відкриватимуть історію нашої країни не лише українцям, а й іноземним гостям. Проект матиме відразу дві мовні версії - українську й англійську. Аудіогідами можна буде скористатися під час відвідування локації, а також слухати їх у будь-який інший час", - ідеться в повідомленні прес-служби Мінкультури.

Зазначається, що проект охоплюватиме 30 культурних об'єктів з усієї України. Зокрема, до списку ввійшли Національний музей історії України, Збаразький замок, гетьманська резиденція Чигирин, Шевченківський національний заповідник.