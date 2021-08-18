В Україні з'являться 30 аудіогідів з нагоди 30-річчя незалежності - Мінкультури
Міністерство культури та інформаційної політики України, Державне агентство розвитку туризму та медіасервіс MEGOGO підписали меморандум, який передбачає створення 30 аудіогідів в українських культурних центрах, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Аудіогіди відкриватимуть історію нашої країни не лише українцям, а й іноземним гостям. Проект матиме відразу дві мовні версії - українську й англійську. Аудіогідами можна буде скористатися під час відвідування локації, а також слухати їх у будь-який інший час", - ідеться в повідомленні прес-служби Мінкультури.
Зазначається, що проект охоплюватиме 30 культурних об'єктів з усієї України. Зокрема, до списку ввійшли Національний музей історії України, Збаразький замок, гетьманська резиденція Чигирин, Шевченківський національний заповідник.
Із повним переліком культурних центрів можна ознайомитися на сайті міністерства.
Аудіогіди будуть доступні безкоштовно всім охочим у мобільному застосунку MEGOGO в розділі MEGOGO Audio.
Нагадаємо, що костел капуцинів і галерею Возницького у Львові відкрили для відвідувачів
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