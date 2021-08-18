Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

В Україні з'являться 30 аудіогідів з нагоди 30-річчя незалежності - Мінкультури

До списку ввійшли Національний музей історії України, Збаразький замок, гетьманська резиденція Чигирин, Шевченківський національний заповідник
Аудіогіди відкриватимуть історію нашої країни не лише українцям, а й іноземним гостям. Проект матиме відразу дві мовні версії - українську й англійську.Із повним переліком культурних центрів можна ознайомитися на сайті міністерства.
В Україні з Фото: Інтерфакс-Україна

Міністерство культури та інформаційної політики України, Державне агентство розвитку туризму та медіасервіс MEGOGO підписали меморандум, який передбачає створення 30 аудіогідів в українських культурних центрах, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Аудіогіди відкриватимуть історію нашої країни не лише українцям, а й іноземним гостям. Проект матиме відразу дві мовні версії - українську й англійську. Аудіогідами можна буде скористатися під час відвідування локації, а також слухати їх у будь-який інший час", - ідеться в повідомленні прес-служби Мінкультури.

Зазначається, що проект охоплюватиме 30 культурних об'єктів з усієї України. Зокрема, до списку ввійшли Національний музей історії України, Збаразький замок, гетьманська резиденція Чигирин, Шевченківський національний заповідник.

Із повним переліком культурних центрів можна ознайомитися на сайті міністерства.

Аудіогіди будуть доступні безкоштовно всім охочим у мобільному застосунку MEGOGO в розділі MEGOGO Audio.

Нагадаємо, що костел капуцинів і галерею Возницького у Львові відкрили для відвідувачів

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 08 2021 13:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Арабські туристи заполонили українські курорти: чим їх приваблює Україна та як це використати

Арабські туристи заполонили українські курорти: чим їх приваблює Україна та як це використати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.