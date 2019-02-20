В Україну йде похолодання з дощем і мокрим снігом
“21 лютого хмарно. На Лівобережжі невеликий мокрий сніг, вдень в західних областях невеликі опади переважно у вигляді дощу, на решті території без істотних опадів”, - повідомили в Українському гідрометценті, інформує "Укрінформ".
У північно-східній частині та Карпатському регіоні на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вдень на півдні та заході країни 3-8° тепла).
У наступні два дні, 22-23 лютого, утримається мінлива хмарність. 22 лютого у західних, південних, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській та Донецькій областях сніг, вдень у західних та південних областях мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на решті території без істотних опадів.
23 лютого без істотних опадів, лише вночі у Приазов'ї невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-11° морозу, на півночі Лівобережжя 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу, 22 лютого на півдні та заході близько 0°.
В Криму 22 лютого дощ, температура вночі та вдень 2-7° тепла; 23 лютого невеликий сніг, вночі 1-6° морозу; вдень близько 0°.
Упродовж 24-25 лютого переважно без опадів. Лише 24 лютого у східних, 25 лютого і в західних та північних областях невеликий сніг.
Температура вночі 6-12° морозу, вдень 1-7° морозу; на півночі Лівобережжя, 24 лютого і в Карпатах вночі 13-18°, вдень 4-10° морозу; 25 лютого в західних областях вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
У Києві та Київській області 21 лютого хмарно, вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі та вдень у столиці близько 0°; по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.
22-23 лютого у Києві збережеться мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.
Впродовж 24-25 лютого у столиці переважно без опадів, лише вдень 25 лютого невеликий сніг.
Температура вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.
Нагадаємо, у неділю, 17 лютого, середньодобова температура в Києві склала + 4,6°С.
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