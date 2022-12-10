НОВИНИНову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS вже доставили зі США до України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В України на чотири HIMARS стало більше
Фото: Генштабу ЗСУ
Про це пізно увечері у вівторок, 11 жовтня, повідомив голова вітчизняного Міноборони Олексій Резніков.
"4 додаткові HIMARS від наших американських партнерів прибули! Я дякую президенту США Джо Байдену і голові Пентагону Ллойду Остіну III і всьому американському народу. Час HIMARS: хороший час для українців і поганий час для окупантів", - написав він.
Міністр зазначив, що це чудові новини напередодні термінової зустрічі у рамках формату Рамштайн щодо підтримки України, запланованої на середу.
"Там буде більше", - анонсує Резніков.
Раніше повідомлялось, що Україна першою у світі отримала німецький комплекс ППО IRIS-T.
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12 10 2022 09:05 МЕДІА
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