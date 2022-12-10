В України на чотири HIMARS стало більше

Нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS вже доставили зі США до України.

Про це пізно увечері у вівторок, 11 жовтня, повідомив голова вітчизняного Міноборони Олексій Резніков.

"4 додаткові HIMARS від наших американських партнерів прибули! Я дякую президенту США Джо Байдену і голові Пентагону Ллойду Остіну III і всьому американському народу. Час HIMARS: хороший час для українців і поганий час для окупантів", - написав він.

Міністр зазначив, що це чудові новини напередодні термінової зустрічі у рамках формату Рамштайн щодо підтримки України, запланованої на середу.

"Там буде більше", - анонсує Резніков.

Раніше повідомлялось, що Україна першою у світі отримала німецький комплекс ППО IRIS-T.