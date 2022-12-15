В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми країни

В Україні й надалі зберігається значний дефіцит електроенергії, а ситуація загалом ускладнюється погодними умовами: снігом, обледенінням та сильними поривами вітру.

Про це повідомляє "Укренерго" у Facebook.

"На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових", - пише пресслужба.

Зазначається, що попри ліміти добового споживання електроенергії, деякі з областей вже встигли їх перевищити та перейти на аварійні відключення.

"Ремонтні бригади “Укренерго” разом із колегами з обленерго та компаній-виробників цілодобово працюють над відновленням пошкодженого при обстрілах обладнання", - додає "Укренерго".

Раніше повідомлялось, що НЕК "Укренерго" та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоди про надання українському системному оператору 300 мільйонів євро кредиту на відбудову високовольтної інфраструктури та забезпечення фінансової стійкості компанії.