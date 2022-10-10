В "Укренерго" попереджать про перебої із електропостачанням через ракетні удари

Внаслідок російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури можливі перебої із електропостачанням.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. В містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням", - йдеться у повідомленні.

В компанії наголошують, що енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень.