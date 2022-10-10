CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ компанії наголошують, що енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень
Як повідомлялося, зранку 10 жовтня росія здійснила масований ракетний обстріл території України. Зокрема, був обстріляний центр Києва, а також Львівщина, Харків, Дніпро. Є загиблі та поранені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В "Укренерго" попереджать про перебої із електропостачанням через ракетні удари
Фото: unian.ua
Внаслідок російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури можливі перебої із електропостачанням.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. В містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням", - йдеться у повідомленні.
В компанії наголошують, що енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень.
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10 10 2022 11:51 МЕДІА
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