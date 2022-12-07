В "Укренерго" розповіли, скільки енергетиків загинули під час ракетного терору росії

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що від початку повномасштабної війни внаслідок ракетного терору російської сторони в Україні вже загинуло п'ятеро енергетиків.

Про це він сказав під час ефіру на "Радіо НВ", додаючи, що всі вони перебували під час загибелі на своїх робочих місцях.

Їх сім'ї отримають компенсації. За словами Кудрицького, це найменше з того, що компанія може зробити для тих, хто втратив близьких людей.

"5 грудня у нас теж постраждав співробітник. На щастя, він живий. Він зазнав поранень, коли був на одному з об'єктів і прямував якраз до сховища", - розповів Кудрицький.

Тож він зазначає, що професія енергетика зараз теж є дуже небезпечною.

"Ця небезпека пов'язана з тим, що вже фронт проходить, зокрема, безпосередньо по наших підстанціях, якими ми управляємо як "Укренерго", по електростанціях. Тобто по всіх об'єктах, які цілеспрямовано намагається знищити ворог", - додав голова правління.

Нагадаємо, гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що українці будуть жити з графіками планових відключень світла щонайменше до кінця березня.