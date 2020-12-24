В Укроборонпромі назвали дату ліквідації концерну
Такий прогноз оприлюднили в Укроборонпромі, повідомляє Укрінформ.
"Упродовж року має бути проведена інвентаризація усього майна та інтелектуальної власності. До 30 квітня 2021 року – очікується ухвалення ВРУ законопроєкту №3822, який стане офіційним початком трансформації Укроборонпрому. До кінця червня 2021 року – ліквідація ДК "Укроборонпром" та створення нового оборонного холдингу у формі акціонерного товариства", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня, під час круглого столу "Трансформація ДК "Укроборонпром": перший етап реформи ОПК України та очікувані формати вітчизняного ОПК", голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко і гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв розійшлися з прогнозами щодо термінів розгляду законопроєкту про реформування підприємств ОПК. Зокрема, Костенко зазначив, що розгляд проєкту розпочнеться не раніше наступного року, а щодо строків розгляду наразі неможливо встановлювати дедлайни. Він також вказав на принципові розбіжності у баченні функції новоствореного Мінстратегпрому в управлінні підприємствами, у тому числі концерном Укроборонпром, що перебуває в його управлінні.
Водночас, Гусєв зазначив, що законпроєкт буде ухвалено найближчим часом.
21 грудня гендиректор Укроборонпрому підписав наказ про старт корпоратизації концерну. Таким чином, було запущено створення стратегічних груп з підготовки підприємств Укроборонпрому до цього процесу. Гусєв зазначив, що цей наказ передує розгляду у Верховній Раді законопроєкту №3822 про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, який стане базою для трансформації і реформування концерну.
Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський також висловив сподівання, що упродовж 6-8 місяців корпоратизація підприємств Укроборонпрому буде завершена.
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