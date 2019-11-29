ПОЛІТИКА НОВИНИВ Україні планують розпочати масштабні роботи з ремонту та будівництва доріг у березні 2020 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В уряді анонсували "велике будівництво доріг" з березня 2020 року
"Своїм амбітним завданням ми бачимо поєднання умовиних Львова та Маріуполя хорошою дорогою", - додав Гончарук
Фото: pixabay.com
Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, повідоляє "Громадське".
"Ми дуже добре розуміємо, що потрібно робити. Наступного року, з 1 березня, ми плануємо почати велике будівництво. Для цього у державному бюджеті передбачені необхідні кошти. Їх недостатньо, але це необхідний стартовий ресурс, який потрібно використовувати для того, щоб Україна поїхала", - повідомив Гончарук.
За його словами, якісні автошляхи мають "зшити" Україну протягом 3-5 років.
"Своїм амбітним завданням ми бачимо поєднання умовиних Львова та Маріуполя хорошою дорогою", - додав Гончарук.
Нагадаємо, що "Укравтодор" відмовиться від "ямкового" ремонту доріг
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