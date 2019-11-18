В уряді планують спростити реєстрацію таксі
Відповідна ініціатива міститься у зареєстрованому у парламенті законопроєкті, передає прес-служба Міністерства інфраструктури.
"Новим законопроєктом планується дерегулювати процедури набуття права на провадження діяльності з перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення (заміна ліцензій на повідомлення)", - повідомили у Міністерстві інфраструктури за підсумками зустрічі з представниками ринку таксі в Україні.
Разом з тим, Укртрансбезпеці пропонують надати право здійснювати контроль за діяльністю таксі. Зокрема, працівники Укртрансбезпеки зможуть здійснювати "контрольне придбання послуг" для того, аби визначити, чи дотримується перевізник законів про автомобільний транспорт.
Нагадаємо, що у Чечні планують запустити жіноче таксі
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