В уряді планують спростити реєстрацію таксі

Разом з тим, "Укртрансбезпеці" пропонують надати право здійснювати контроль за діяльністю таксі

В Україні можуть спростити процес отримання права на здійснення діяльності таксі, замінивши ліцензії на повідомлення.

Відповідна ініціатива міститься у зареєстрованому у парламенті законопроєкті, передає прес-служба Міністерства інфраструктури.

"Новим законопроєктом планується дерегулювати процедури набуття права на провадження діяльності з перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення (заміна ліцензій на повідомлення)", - повідомили у Міністерстві інфраструктури за підсумками зустрічі з представниками ринку таксі в Україні.

Разом з тим, Укртрансбезпеці пропонують надати право здійснювати контроль за діяльністю таксі. Зокрема, працівники Укртрансбезпеки зможуть здійснювати "контрольне придбання послуг" для того, аби визначити, чи дотримується перевізник законів про автомобільний транспорт.

Нагадаємо, що у Чечні планують запустити жіноче таксі