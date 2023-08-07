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росія може залишитись без кораблів, якщо продовжить бити по портах України – Зеленський

07 серпня 2023, 18:33
росія може залишитись без кораблів, якщо продовжить бити по портах України – Зеленський
Володимир Зеленський
Україна відповість на будь-який напад агресора.

Якщо росіяни продовжуватимуть обстрілювати портову інфраструктуру, то залишаться без кораблів.

Це їм пообіцяв український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для La Nacion.

"Якщо росія продовжуватиме домінувати в Чорному морі і блокуватиме його, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей. Якщо вони продовжуватимуть стріляти, у нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів. І це те, що ми хочемо їм показати", — заявив президент.

За його словами, зараз окупанти не можуть виграти, і тому хочуть поставити Україну в таку патову ситуацію, застосовуючи зброю та насильство. Тому Україна обов’язково відповість на будь-які атаки на цивільне населення та "зернові коридори".

Президент наголосив, що росія намагається проводити політику колонізації Чорного та Азовського морів, але вона не має права вирішувати, що Україна може виробляти та експортувати.

інфраструктуракорабліпортивійна в Україніросія окупанти

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