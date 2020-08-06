В ЄС готові підтримувати реформи вугільної галузі України

"Ми хочемо використати досвід європейських та інших країн, яким вдалося успішно вирішити аналогічні проблеми"

Матті Маасікас запевнив представників міністерства, що у представництві ЄС готові зустрічатися, обговорювати проблемні питання та надавати Україні підтримку для успішного проведення реформи.

У Представництві Європейського Союзу висловили готовність підтримати проведення реформи вугільної галузі України, повідомляє "Економічна правда". Про це йшлося під час першої зустрічі в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець із головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом. За її словами, найболючіше питання - реформування шахт у "мономістах", населення яких повністю залежить від їх роботи.

"Ми хочемо використати досвід європейських та інших країн, яким вдалося успішно вирішити аналогічні проблеми", - зазначила Буславець, додавши, що зараз йдуть перемовини щодо підтримки у цьому питанні з боку Німеччини, Світового банку та інших міжнародних партнерів.

Матті Маасікас запевнив представників міністерства, що у представництві ЄС готові зустрічатися, обговорювати проблемні питання та надавати Україні підтримку для успішного проведення реформи.

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