В ЄС готові підтримувати реформи вугільної галузі України
У Представництві Європейського Союзу висловили готовність підтримати проведення реформи вугільної галузі України, повідомляє "Економічна правда".
Про це йшлося під час першої зустрічі в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець із головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом.
За її словами, найболючіше питання - реформування шахт у "мономістах", населення яких повністю залежить від їх роботи.
"Ми хочемо використати досвід європейських та інших країн, яким вдалося успішно вирішити аналогічні проблеми", - зазначила Буславець, додавши, що зараз йдуть перемовини щодо підтримки у цьому питанні з боку Німеччини, Світового банку та інших міжнародних партнерів.
Матті Маасікас запевнив представників міністерства, що у представництві ЄС готові зустрічатися, обговорювати проблемні питання та надавати Україні підтримку для успішного проведення реформи.
Читайте також: Ціни на нафту з початку тижня зросли на 6%
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На цьому тижні в Україні з'явиться нова монета
- ВІДЕО Сервіс Дія: що це таке, які послуги доступні та де завантажити
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?