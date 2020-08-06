Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В ЄС готові підтримувати реформи вугільної галузі України

"Ми хочемо використати досвід європейських та інших країн, яким вдалося успішно вирішити аналогічні проблеми"
Матті Маасікас запевнив представників міністерства, що у представництві ЄС готові зустрічатися, обговорювати проблемні питання та надавати Україні підтримку для успішного проведення реформи.
В ЄС готові підтримувати реформи вугільної галузі України Фото: Reuters

У Представництві Європейського Союзу висловили готовність підтримати проведення реформи вугільної галузі України, повідомляє "Економічна правда".

Про це йшлося під час першої зустрічі в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець із головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом.

За її словами, найболючіше питання - реформування  шахт у "мономістах", населення яких повністю залежить від їх роботи. 

"Ми хочемо використати досвід європейських та інших країн, яким вдалося успішно вирішити аналогічні проблеми", - зазначила Буславець, додавши, що зараз йдуть перемовини щодо підтримки у цьому питанні з боку Німеччини, Світового банку та інших міжнародних партнерів.

Матті Маасікас запевнив представників міністерства, що у представництві ЄС готові зустрічатися, обговорювати проблемні питання та надавати Україні підтримку для успішного проведення реформи.

Читайте також: Ціни на нафту з початку тижня зросли на 6%

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 06 2020 12:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.