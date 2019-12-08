В зоні ООС поранено українського військового

Близько 10:30 зафіксували снайперський вогонь у районі Зайцевого

У понеділок, 12 серпня, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано два прицільні обстріли.

Сьогодні вранці з напрямку від села Верхньошироківське окупанти обстрілювали захисників поблизу Пищевика з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"У результаті порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами і провокаційними обстрілами наших позицій з початку поточної доби отримав поранення один наш захисник", - повідомив на щоденному брифінгу спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Нагадаємо, що напередодні в зоні ООС було зафіксовано вісім обстрілів.