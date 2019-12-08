CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 12 серпня, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано два прицільні обстріли.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В зоні ООС поранено українського військового
Близько 10:30 зафіксували снайперський вогонь у районі Зайцевого
Фото: ООС
Сьогодні вранці з напрямку від села Верхньошироківське окупанти обстрілювали захисників поблизу Пищевика з гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"У результаті порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами і провокаційними обстрілами наших позицій з початку поточної доби отримав поранення один наш захисник", - повідомив на щоденному брифінгу спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк.
Нагадаємо, що напередодні в зоні ООС було зафіксовано вісім обстрілів.
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