В Zoom придумали, як зберегти користувачів після закінчення пандемії
Така функція дозволить людям реєструватися в адміністраторів приймалень офісів без фізичного контакту. Процес відбуватиметься за допомогою Zoom-дзвінків, передає "Укрінформ".
Нова функція працюватиме наступним чином: щойно людина заходить до офісу, вона може розпочати дзвінок з адміністратором через монітор з камерою та динаміком. Таким чином, адміністратор може дозволити відвідувачеві увійти в офісні приміщення - наприклад, дистанційно відчинити двері.
"Адміністратор не мусить залишатися в офісі", - сказав Гаррі Мозлі, генеральний інформаційний директор Zoom. У компанії стверджують, що таким чином одна людина зможе контролювати кілька поверхів чи будівель водночас.
Представники Zoom очікують, що у майбутньому компанії працюватимуть у сумісному режимі дистанційної та офісної роботи, та шукають шляхи задовольнити відповідний попит в умовах конкуренції з Cisco, Google та Microsoft.
Нагадаємо, що акції Zoom обвалилися на новинах про вакцину проти COVID-19
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