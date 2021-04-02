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В Zoom придумали, як зберегти користувачів після закінчення пандемії

Сервіс для відеоконференцій Zoom додасть функцію "віртуальної приймальні" з метою зберегти популярність з виходом людей з дистанційного формату роботи після завершення пандемії коронавірусу.
В Zoom придумали, як зберегти користувачів після закінчення пандемії Фото: Економічна правда

Така функція дозволить людям реєструватися в адміністраторів приймалень офісів без фізичного контакту. Процес відбуватиметься за допомогою Zoom-дзвінків, передає "Укрінформ".

Нова функція працюватиме наступним чином: щойно людина заходить до офісу, вона може розпочати дзвінок з адміністратором через монітор з камерою та динаміком. Таким чином, адміністратор може дозволити відвідувачеві увійти в офісні приміщення - наприклад, дистанційно відчинити двері.

"Адміністратор не мусить залишатися в офісі", - сказав Гаррі Мозлі, генеральний інформаційний директор Zoom. У компанії стверджують, що таким чином одна людина зможе контролювати кілька поверхів чи будівель водночас.

Представники Zoom очікують, що у майбутньому компанії працюватимуть у сумісному режимі дистанційної та офісної роботи, та шукають шляхи задовольнити відповідний попит в умовах конкуренції з Cisco, Google та Microsoft.

Нагадаємо, що акції Zoom обвалилися на новинах про вакцину проти COVID-19

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04 02 2021 10:07
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