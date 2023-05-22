"Вагнер" навряд чи зможе вести бої за межами Бахмута – ISW

Малоймовірно, що ПВК "Вагнер" зможе продовжувати операції за межами Бахмута через виснаженість від бойових дій протягом багатьох місяців.

Про це пише Інститут вивчення війни в своєму звіті.

"Заяви офіційних осіб вказують на те, що українські сили відійшли з решти районів Бахмута, окрім тих, що прилягають до двох трас, що ведуть до міста. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 21 травня, видно, як сили Вагнера піднімають російський і вагнерівський прапори над житловим будинком на заході Бахмута. Ймовірне захоплення Вагнером останньої невеликої ділянки на заході Бахмута не впливає на триваючі українські контратаки на північ і південь від Бахмута, а також на український контроль над наземними лініями зв'язку навколо міста, до яких виснажені сили Вагнера мали б дістатися, щоб проводити подальші наступальні операції", - написано в звіті.

російська армія, ймовірно, потребує додаткового підкріплення для утримання міста Бахмут і його флангів за рахунок операцій на інших напрямках. ISW зафіксував артилерійські підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (раніше була помічена в районі Авдіївки), які тепер діють на Бахмутському напрямку.

Раніше ISW прогнозував, що наступальні операції ПВК "Вагнер", ймовірно, завершаться після місяців виснажливих боїв у міських умовах, і малоймовірно, що вагнерівці продовжать бойові дії за межами Бахмута в його нинішньому виснаженому стані.

В інституті вважають, що сили "Вагнер" отримали можливість продовжувати наступальні операції у Бахмуті так, як російські регулярні війська взяли на себе відповідальність за фланги Бахмута і це дозволило їм зосередитися на міських боях.

ПВК "Вагнер" почав подавати ознаки того, що вони не зможуть проводити наступальні операції за межами міста Бахмут. Експерти також припускають, що російська армія, яка розташована на північному та південному флангах Бахмута, навряд чи просуватимуться на захід у бік Костянтинівки чи північ на бік Слов'янська на тлі українських контратак у цьому районі найближчим часом.

"Російські регулярні війська будуть ще менш схильні до наступальних операцій, якщо засновник Вагнера Євген Пригожин виконає свій намір вивести найманців ПВК з Бахмута 25 травня. Наразі незрозуміло, чи дійсно Пригожин виведе свої сили з Бахмута, але деякі воєнкори припускають, що наприкінці місяця Пригожин перекине сили Вагнера на інший "критичний" фронт. Російські війська зіткнулися з подібною кульмінацією після атак піхоти з високим рівнем виснаження в Сєверодонецьку та Лисичанську в червні-липні 2022 року", - підсумували ISW.