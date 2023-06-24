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"Вагнер" взяв під контроль військові об'єкти в Воронежі − Reuters

24 червня 2023, 13:55
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Приватна військова компанія "Вагнер" також захопила військові об'єкти у російському місті Воронеж.

Про це повідомляє Reuters.

"Джерело в російських спецслужбах повідомило, що бойовики Вагнера також взяли під контроль військові об'єкти у Воронежі, що приблизно за 500 км на південь від москви", пише видання. 

Наразі неможливо підтвердити ні це твердження, ні багато інших деталей, наданих раніше главкою ПВК "Вагнер" Євгеном Прігожиним.

Близько 5 ранку адміністрація Воронезької області повідомила, що на трасі М-4 перебуває військова колона, і закликала жителів уникати її.

На кадрах, розміщених у соціальних мережах, які було підтверджено, видно колону різноманітної військової техніки, включаючи щонайменше один танк і одну броньовану машину. Було незрозуміло, де вони знаходяться, а також чи були в критих вантажівках колони бійці. На деяких машинах був російський прапор.

Також стало відомо, що москва ввела режим контртерористичної операції.

ПВК ВагнервагнерВоронеж

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