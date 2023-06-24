"Вагнер" взяв під контроль військові об'єкти в Воронежі − Reuters
Про це повідомляє Reuters.
"Джерело в російських спецслужбах повідомило, що бойовики Вагнера також взяли під контроль військові об'єкти у Воронежі, що приблизно за 500 км на південь від москви", пише видання.
Наразі неможливо підтвердити ні це твердження, ні багато інших деталей, наданих раніше главкою ПВК "Вагнер" Євгеном Прігожиним.
Близько 5 ранку адміністрація Воронезької області повідомила, що на трасі М-4 перебуває військова колона, і закликала жителів уникати її.
На кадрах, розміщених у соціальних мережах, які було підтверджено, видно колону різноманітної військової техніки, включаючи щонайменше один танк і одну броньовану машину. Було незрозуміло, де вони знаходяться, а також чи були в критих вантажівках колони бійці. На деяких машинах був російський прапор.
Також стало відомо, що москва ввела режим контртерористичної операції.