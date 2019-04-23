Вакарчук анонсував "демократичний концерт", - ВІДЕО
Відповідне відео з пропозицією він опублікував 23 квітня на сторінці гурту у Facebook.
"Я тут ішов поруч і подумав, а чому б тут не зробити несподівано концерт групи "Океан Ельзи", наприклад, на День Києва, 26 травня", - сказав Вакарчук з галявини на ВДНГ.
За його словами, непогано було б "поставити сцену на 360 градусів, зробити її доступною для перегляду, зробити одну суцільну фан-зону, ніяких сидячих місць, ніякої віп-зони".
"Демократичний концерт з демократичними цінами в демократичній країні", - додав співак.
На його думку, це гарна ідея, але про неї ще не знають шанувальники і музиканти "Океану Ельзи".
Вакарчук також запропонував назвати концерт "Океан не мовчить".
"Океан не мовчить, не мовчіть і Ви", - резюмував вокаліст і закликав підтримати ідею у коментарях до відео.
У березні, за даними опитування "Рейтинг", майже кожен п’ятий українець хотів би, щоб співак Святослав Вакарчук взяв участь у президентських виборах.
Співак заявив, що у 2019 році не братиме участі у президентських виборах, але буде працювати над змінами у країні. Можливо, музикант збирається брати участь у парламентських виборах восени.
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.
Кандидат у президенти і глава держави Петро Порошенко визнав поразку і привітав свого опонента з перемогою на виборах.
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