Вакарчук не виключає, що піде у виконавчу владу

"Якщо ми йдемо у владу, якщо ми йдемо в політику, то ми хочемо брати на себе відповідальність"

Лідер партії "Голос" та гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не виключає своєї роботи у виконавчій владі.

На питання, чи справді він не планує припиняти концертну діяльність у разі проходження "Голосу" до Верховної Ради, Вакарчук в ефірі каналу ICTV сказав: "Якщо не буду при цьому у виконавчій владі. Тому що у виконавчій владі, мабуть, це буде неможливо", повідомляє "Українська правда".

"Якщо ми йдемо у владу, якщо ми йдемо в політику, то ми хочемо брати на себе відповідальність. Ми не йдемо у Верховну Раду для того, щоб стояти на трибуні, виголошувати пусті промови, як багато хто з політиків і казати: "Ми ніякого відношення до ситуації в державі не маємо", - зазначив він.

Нагадаємо, що кандидати від "Голосу" пообіцяли бути депутатами не більше двох каденцій.