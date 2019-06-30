НОВИНИЛідер партії "Голос" та гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не виключає своєї роботи у виконавчій владі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вакарчук не виключає, що піде у виконавчу владу
"Якщо ми йдемо у владу, якщо ми йдемо в політику, то ми хочемо брати на себе відповідальність"
Фото з вільних джерел
На питання, чи справді він не планує припиняти концертну діяльність у разі проходження "Голосу" до Верховної Ради, Вакарчук в ефірі каналу ICTV сказав: "Якщо не буду при цьому у виконавчій владі. Тому що у виконавчій владі, мабуть, це буде неможливо", повідомляє "Українська правда".
"Якщо ми йдемо у владу, якщо ми йдемо в політику, то ми хочемо брати на себе відповідальність. Ми не йдемо у Верховну Раду для того, щоб стояти на трибуні, виголошувати пусті промови, як багато хто з політиків і казати: "Ми ніякого відношення до ситуації в державі не маємо", - зазначив він.
Нагадаємо, що кандидати від "Голосу" пообіцяли бути депутатами не більше двох каденцій.
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