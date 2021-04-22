Вакцинувати від COVID будуть прямо в компаніях. МОЗ назвало умову

Якщо охочих щепитися в організованому колективі менш ніж п’ятдесят, у Міністерстві охорони здоров’я радять їм записатися до листа очікування вакцинації індивідуально

Організовані колективи, що мають у своєму штаті понад 50 охочих вакцинуватися, можуть записати їх у чергу на щеплення проти COVID-19. Для цього керівництву колективу потрібно заздалегідь скласти поіменні списки тих, хто хоче вакцинуватися.

Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє "РБК-Україна".

Зазначається, що організовані колективи мають заздалегідь призначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації.

Для проведення щеплення керівництву колективу потрібно заздалегідь скласти поіменні списки охочих вакцинуватися працівників. Таких людей має бути не менше 50. Проте потрібно врахувати, що одна мобільна бригада може зробити біля 100 щеплень за день.

"Щеплення організованих колективів відбуватиметься лише за наявності достатньої кількості вакцини та відповідно до етапів вакцинації. Дата приїзду мобільних бригад залежатиме від графіка постачання вакцини", - зазначили в МОЗ.

Після отримання заявки, коли підійде час вакцинації колективу, регіональний координатор із вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.

Керівництво організованого колективу має забезпечити необхідні умови:

1) приміщення для вакцинації, яке має:

бути заздалегідь підготовленим, гігієнічно чистим, добре освітленим;

бути відділеним від будь-яких виробничих площ або відкритих просторів із робочими місцями;

мати вентиляцію для постачання свіжого повітря (припливна вентиляція, вікно тощо);

мати достатню площу для комфортної роботи мобільної бригади з вакцинації в складі щонайменше 3 осіб;

бути обладнане кушеткою для пацієнтів, стільцями та столиками для роботи мобільної бригади;

мати столик, що може вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін’єкційні матеріали та коробку для безпечної утилізації шприців;

мати доступ до місця для гігієни рук (доступ до рукомийника), диспенсер зі спиртовмісним антисептиком, та дезінфектант для обробки столика, де розгортається місце підготовки вакцини для щеплення;

мати доступ до Інтернету (WiFi);

2) приміщення для медичного спостереження протягом 30 хвилин після щеплень, яке може вмістити 5-10 осіб;

3) під час проведення вакцинації обов’язково використовувати засоби індивідуального захисту - маски, які закриватимуть рот та ніс (по 1 шт. на кожного працівника на кожні 2 години).

Якщо охочих щепитися в організованому колективі менш ніж п’ятдесят, у Міністерстві охорони здоров’я радять їм записатися до листа очікування вакцинації індивідуально на сайті або в мобільному додатку "Дія" чи за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.

Залишити заявку на виїзд мобільної бригади з імунізації до колективу можна також за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, що Україна до кінця року планує вакцинувати 70% дорослого населення