Вчені розробили тест на хворобу Паркінсона

Уродженка Шотландії, яка помітила, що її чоловік почав дивно пахнути, допомогла британським ученим розробити тест, який дозволяє виявляти хворобу Паркінсона на ранніх стадіях.

Про це повідомляє ВВС.

Результати мазка шкіри отримують за три хвилини. Експерти сподіваються, що клінічні випробування нового методу діагностики хвороби, від якої страждають понад 10 млн осіб займуть не більше 2 років, далі їх можна запустити у широкий вжиток.

Зазначається, що новий аналіз заснований на спостереженнях 72-річної жінки, яка має гострий нюх. Зокрема, вона відчула, що у чоловіка Лєса змінився запах – а через 12 років у нього виявили хворобу Паркінсона.

"У нього з'явився такий собі плісняваний неприємний запах – особливо у районі потилиці і плечей. І шкіра в нього абсолютно точно змінилася", – згадала вона.

Після цього подружжя прийшло на зустріч з іншими пацієнтами, організовану благодійною організацією Parkinson's UK, де жінка відчула, що від інших пацієнтів йшов такий самий запах. Тим самим вона спромоглася визначити, у кого хвороба Паркінсона.

Згодом команда з Манчестерського університету разом із Джой розробила тест, який дозволяє виявити цю хворобу.

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