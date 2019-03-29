Вчені створили формулу спирту, який не викликає похмілля

Вивести речовину на ринок планують у найближчі п’ять років

Вчені під керівництвом професора Девіда Натта створили синтетичний спирт Alcarelle, який викликає сп’яніння без похмілля.

Працювати над формулою Alcarelle почали у 1983 році. Оскільки ідеолог проекту Девід Натт часто стикався з людьми, чиє життя зруйнував алкоголь, він вирішив розпочати дослідження на цю тему, повідомляє The Guardian.

“Алкоголь вбиває більше людей, ніж малярія, менінгіт, туберкульоз та гарячка денге разом взяті”, – розповів Натт. Також він впевнений, що алкоголь набагато небезпечніший, ніж крек.

На думку дослідника, синтетичний алкоголь дозволить людям розслабитися та соціалізуватися без ризику занапастити своє життя. Також Alcarelle дозволить уникнути похмілля та проблем зі здоров’ям.

За словами науковців, вони не створюватимуть власне з виробництво безпохмільних напоїв, а постачатимуть інгредієнти існуючим компаніям. Швидше за все синтетичний алкоголь продаватиметься як харчова добавка чи інгридієнт.

Зараз Alcarelle проходить тестування на безпеку. Окрім того, вчені хочуть покращити смак синтетичного спирту.

Нагадаємо, вчені розвіяли популярний міф про те, що вино краще пити після пива - в інакшому разі послідує сильне похмілля. Насправді, кажуть дослідники, похмілля виникне в будь-якому разі.

Вчені з Ратгерського і Єльського університетів заявили про те, що пияцтво може викликати тривалі генетичні зміни, які призводять до появи ще більшої тяги до алкоголю.