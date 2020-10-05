Вчені застерігають від занесення вірусів з Марса
Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на вчених, зазначає "Укрінформ".
"Астронавти повинні будуть пройти карантин, приземлившись на нашій планеті, як це робили перші люди, які відвідали місяць в місії Аполлона", - заявляють експерти.
Професор Стенфордського університету Скотт Хаббард стверджує, що зі зразками земних порід з Марса на Землю можуть потрапити нові віруси, тому необхідно розробити протоколи, які дозволять запобігти цьому.
Зокрема, на його думку, всі системи космічних кораблів повинні будуть піддаватися ряду хімічних очищень і теплової стерилізації. А пробірки зі зразками необхідно буде обробляти так, "ніби вони з вірусом Ебола".
Раніше повідомлялося, що американські астрономи вважають вдалим місцем для висадки людей на Марсі рівнину Аркадія.
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