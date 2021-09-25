Вчителям під час карантину не врізатимуть зарплати - МОН

Питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю та у Галузевій угоді між МОН і Профспілкою працівників освіти і науки

Вчителів під час дистанційного викладання не позбавлятимуть зарплат у разі закриття школи на карантин. Так само їх не можуть скорочувати.

На цьому наголошують у Міністерві освіти і науки України, зазначає "Громадське".

"Чомусь педагоги побоюються зменшення чи урізання. Тому хочу наголосити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена під час дистанційного викладання", - каже міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Він зазначає, що питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю та у Галузевій угоді між МОН і Профспілкою працівників освіти і науки.

Проте міністр нагадав вчителям про важливість вакцинації проти коронавірусу, яка дозволить не закривати школи на карантин і працювати офлайн.

Навчання під час карантину

Кабмін 13 вересня затвердив нові карантинні обмеження, які передбачають певні бонуси для вакцинованих. Нові правила стали чинними 20 вересня.

Вони передбачають, що у разі введення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки навчальні заклади зможуть працювати, якщо не менш як 80% працівників будуть вакциновані хоча б однією дозою. Натомість у "червоній" зоні заклади освіти зможуть працювати тільки якщо 100% працівників будуть повністю вакциновані.

Водночас уряд дозволив очне навчання у дитсадках, молодших та спеціальних школах, у яких проти коронавірусу вакцинували менше ніж 80% персоналу. Таке нововведення діятиме і в "жовтій", і в "червоній" зоні карантину.

Фото: Громадське

Нагадаємо, що МОН запустив мобільний додаток "Всеукраїнська школа онлайн". Його вже можна завантажити