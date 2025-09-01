Вчителі Польщі вийшли на акцію протесту проти політики уряду

Демонстрація була організована Польською спілкою вчителів під гаслом "Освіта – наша спільна справа!".

У понеділок, 1 вересня, у Варшаві відбулася масштабна акція протесту вчителів з усіх регіонів Польщі, які висловили невдоволення політикою уряду та заявили, що почуваються обдуреними.

Про це пише RMF24.

У перший день навчального року вчителі з усіх областей Польщі зібралися на протест перед будівлею Міністерства освіти та заявили, що почуваються обдуреними урядом.

До вимог протестувальників входять:

підвищення престижу професії вчителя;

10-відсоткове збільшення базової зарплати вчителів та працівників освіти і науки;

прийняття громадянської ініціативи щодо прив'язки зарплати вчителів до середньої зарплати в економіці.

Вчителі наголосили, що реформи впроваджуються без урахування реалій шкільного життя. Як яскравий приклад вони наводять скасування домашніх завдань. На їхню думку, це погіршило ситуацію для учнів.