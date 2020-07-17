Великий виробник цукру скоротив продажі на 25%

Загалом за перше півріччя 2020 "Астарта" скоротила обсяги продажу цукру на 1% - до 151,55 тис. тонн, кукурудзи - на 32%, до 335,44 тис. тонн, пшениці - на 73%, до 4,43 тис. тонн, соєвої олії - на 26%, до 19,41 тис. тонн, соєвого шроту - на 11%, до 82,97 тис. тонн, соняшнику - на 99%, до 102 тонн, молока - на 9%, до 46,12 тис. тонн.

Агропромисловий холдинг "Астарта", найбільший виробник цукру в Україні, у квітні-червні 2020 року скоротив обсяги продажу цукру на 26% порівняно з аналогічним періодом 2019 року - до 74 тисяч тонн.

Про це повідомила компанія на Варшавській фондовій біржі, повідомляє "Економічна правда"

Згідно з повідомленням компанії, реалізація кукурудзи знизилася на 47% - до 99,45 тис. тонн, пшениці - на 83%, до 1,03 тис. тонн, соєвої олії - на 31%, до 8,27 тис. тонн, соєвого шроту - на 22%, до 36,16 тис. тонн, соняшнику - 99%, до 33 тонн, молока - на 8%, до 22,49 тис. тонн.

Загалом за перше півріччя 2020 "Астарта" скоротила обсяги продажу цукру на 1% - до 151,55 тис. тонн, кукурудзи - на 32%, до 335,44 тис. тонн, пшениці - на 73%, до 4,43 тис. тонн, соєвої олії - на 26%, до 19,41 тис. тонн, соєвого шроту - на 11%, до 82,97 тис. тонн, соняшнику - на 99%, до 102 тонн, молока - на 9%, до 46,12 тис. тонн.

"Астарта" в 2019 році отримала 1,69 млн євро чистого прибутку проти 18,26 млн євро чистого збитку в 2018 році, виручка зросла на 20,4% - до 448,01 млн євро.

"Астарта" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, що здійснює діяльність у восьми областях України.

До його складу входять вісім цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 243 тис. га і молочні ферми з 22 тис. голів ВРХ, сім елеваторів, біогазовий комплекс і завод із переробки сої в Полтавській області (ТОВ "Глобинський переробний завод").

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