Венедіктова вважає, що олігархи – вже не діагноз і не вирок для системи
Генпрокурор Ірина Венедіктова, коментуючи результати розслідування щодо розкрадання грошей банку "Фінанси та Кредит", заявила, що олігархи - вже не діагноз і не вирок для системи.
Як повідомляє "Економічна правда", вона про це написала у Facebook.
"Олігархи" - це вже не діагноз і не вирок для системи. Незважаючи на системний опір окремих високопоставлених посадовців, на превеликий жаль, в українських органах влади, нам вдалося добитися проміжного, але дуже чутливого результату в питанні розслідування кримінального провадження щодо розтрати понад 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит", - зазначила генпрокурор.
За її словами, прокурори ОГП наразі систематизують і аналізують отриману інформацію про таке втручання в роботу органів правопорядку і національних судів.
"Якщо ці дані знайдуть своє об'єктивне підтвердження і в кримінально-процесуальному аспекті, прокурори негайно внесуть відповідні відомості до ЄРДР щодо зазначених осіб, які відстоювали інтереси підозрюваних у цій справі", - додала вона.
Венедіктова також повідомила, що Офіс генпрокурора у рамках провадження щодо розтрати понад 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит" передав до АРМА арештоване під час розслідування майно.
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