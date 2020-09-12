Венедіктова вважає, що олігархи – вже не діагноз і не вирок для системи

Генпрокурор Ирина Венедиктова, комментируя результаты расследования о хищении денег банка "Финансы и Кредит", заявила, что олигархи - уже не диагноз и не приговор для системы.

Генпрокурор Ірина Венедіктова, коментуючи результати розслідування щодо розкрадання грошей банку "Фінанси та Кредит", заявила, що олігархи - вже не діагноз і не вирок для системи.

Як повідомляє "Економічна правда", вона про це написала у Facebook.

"Олігархи" - це вже не діагноз і не вирок для системи. Незважаючи на системний опір окремих високопоставлених посадовців, на превеликий жаль, в українських органах влади, нам вдалося добитися проміжного, але дуже чутливого результату в питанні розслідування кримінального провадження щодо розтрати понад 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит", - зазначила генпрокурор.

За її словами, прокурори ОГП наразі систематизують і аналізують отриману інформацію про таке втручання в роботу органів правопорядку і національних судів.

"Якщо ці дані знайдуть своє об'єктивне підтвердження і в кримінально-процесуальному аспекті, прокурори негайно внесуть відповідні відомості до ЄРДР щодо зазначених осіб, які відстоювали інтереси підозрюваних у цій справі", - додала вона.

Венедіктова також повідомила, що Офіс генпрокурора у рамках провадження щодо розтрати понад 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит" передав до АРМА арештоване під час розслідування майно.

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