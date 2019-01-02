Рада почне нову сесію зі зміни Конституції України
Для прийняття законопроекту за нього повинні проголосувати не менш ніж 300 депутатів, йдеться в розкладі засідань на 5-8 лютого.
КС визнав конституційним закріплення курсу на членство в ЄС і НАТО в Конституції
Проект доповнює преамбулу Конституції словами про підтвердження європейської ідентичності українського народу і незворотності європейського і євроатлантичного курсу України. Статті, що визначають повноваження Ради, Президента і Кабміну, заплановано доповнити положеннями про реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО.
Документ передбачає виключення п. 14 перехідних положень Конституції, які дозволяють використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими парламентом.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко заявив, що Україна подасть заявку про вступ у ЄС у 2024 році.
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