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Рада почне нову сесію зі зміни Конституції України

У порядку денному наступного тижня - закріплення євроінтеграційного курсу України в Основному законі
Верховна Рада має намір розглянути 7 лютого в другому читанні законопроект №9037, який закріплює в Конституції повноваження парламенту, голови держави й уряду з реалізації стратегічного курсу країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО), а також виключає з Основного закону норму про можливість оренди іноземною державою військових баз в Україні.
Рада почне нову сесію зі зміни Конституції України Фото: berdcity.info

Для прийняття законопроекту за нього повинні проголосувати не менш ніж 300 депутатів, йдеться в розкладі засідань на 5-8 лютого.

КС визнав конституційним закріплення курсу на членство в ЄС і НАТО в Конституції

Проект доповнює преамбулу Конституції словами про підтвердження європейської ідентичності українського народу і незворотності європейського і євроатлантичного курсу України. Статті, що визначають повноваження Ради, Президента і Кабміну, заплановано доповнити положеннями про реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО.

Документ передбачає виключення п. 14 перехідних положень Конституції, які дозволяють використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими парламентом.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко заявив, що Україна подасть заявку про вступ у ЄС у 2024 році.

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01 02 2019 12:40
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