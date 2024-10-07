Обмеження будуть стосуватись виключно апарату ВРУ.

В парламенті введуть обмеження на використання месенджера Telegram в службових цілях.

Про це повідомив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин на Facebook-сторінці.

"Використання Telegram обмежать у Верховна Рада України за рекомендацією Рада національної безпеки і оборони України", - йдеться в дописі.

Юрчишин написав, що це рішення було прийнято на основі рекомендацій Ради національної безпеки і оборони України.

Так, згідно з розпорядженням, запроваджено наступні заходи безпеки:

Двофакторна авторизація є обов'язковою, а синхронізації контактів не має бути. Також працівники повинні блокувати комп'ютери, залишаючи їх без нагляду.

Заборона передачі службової інформації через Telegram.

Заборона використання Telegram на службових комп'ютерах або на особистих пристроях, що використовуються в роботі.

Технічні блокування месенджера і фіксація спроб несанкціонованого доступу до Telegram на робочих пристроях.

Ці обмеження обґрунтовані тим, що в минулому сторонні особи отримували доступ до даних державних службовців через Telegram або створювали фальшиві акаунти, як це сталося з підробленим каналом спікера Руслана Стефанчука.

Нові обмеження будуть стосуватись виключно апарату Ради і не обмежують використання месенджера в особистих цілях.