У Верховній Раді введуть обмеження на використання Telegram у службових цілях
В парламенті введуть обмеження на використання месенджера Telegram в службових цілях.
Про це повідомив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин на Facebook-сторінці.
"Використання Telegram обмежать у Верховна Рада України за рекомендацією Рада національної безпеки і оборони України", - йдеться в дописі.
Юрчишин написав, що це рішення було прийнято на основі рекомендацій Ради національної безпеки і оборони України.
Так, згідно з розпорядженням, запроваджено наступні заходи безпеки:
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Двофакторна авторизація є обов'язковою, а синхронізації контактів не має бути. Також працівники повинні блокувати комп'ютери, залишаючи їх без нагляду.
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Заборона передачі службової інформації через Telegram.
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Заборона використання Telegram на службових комп'ютерах або на особистих пристроях, що використовуються в роботі.
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Технічні блокування месенджера і фіксація спроб несанкціонованого доступу до Telegram на робочих пристроях.
Ці обмеження обґрунтовані тим, що в минулому сторонні особи отримували доступ до даних державних службовців через Telegram або створювали фальшиві акаунти, як це сталося з підробленим каналом спікера Руслана Стефанчука.
Нові обмеження будуть стосуватись виключно апарату Ради і не обмежують використання месенджера в особистих цілях.