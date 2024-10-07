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У Верховній Раді введуть обмеження на використання Telegram у службових цілях

07 жовтня 2024, 14:37
У Верховній Раді введуть обмеження на використання Telegram у службових цілях
з вільних джерел
Обмеження будуть стосуватись виключно апарату ВРУ.

В парламенті введуть обмеження на використання месенджера Telegram в службових цілях.

Про це повідомив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин на Facebook-сторінці.

"Використання Telegram обмежать у Верховна Рада України за рекомендацією Рада національної безпеки і оборони України", - йдеться в дописі. 

Юрчишин написав, що це рішення було прийнято на основі рекомендацій Ради національної безпеки і оборони України. 

Так, згідно з розпорядженням, запроваджено наступні заходи безпеки:

  • Двофакторна авторизація є обов'язковою, а синхронізації контактів не має бути. Також працівники повинні блокувати комп'ютери, залишаючи їх без нагляду.

  • Заборона передачі службової інформації через Telegram.

  • Заборона використання Telegram на службових комп'ютерах або на особистих пристроях, що використовуються в роботі.

  • Технічні блокування месенджера і фіксація спроб несанкціонованого доступу до Telegram на робочих пристроях.

Ці обмеження обґрунтовані тим, що в минулому сторонні особи отримували доступ до даних державних службовців через Telegram або створювали фальшиві акаунти, як це сталося з підробленим каналом спікера Руслана Стефанчука.

Нові обмеження будуть стосуватись виключно апарату Ради і не обмежують використання месенджера в особистих цілях.

 
Верховна Рада УкраїниTelegram-канал

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