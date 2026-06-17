Telegram оскаржив блокування месенджера в Індії – Reuters

Компанія оскаржує обмеження, запроваджені владою з метою боротьби зі шахрайством під час проведення іспитів.

Месенджер Telegram 17 червня подав позов до суду проти рішення уряду Індії про тимчасове блокування платформи. Компанія оскаржує обмеження, запроваджені владою з метою боротьби зі шахрайством під час проведення іспитів.

Про це пише Reuters.

Блокування додатка, яке розпочалося у вівторок і триватиме до 22 червня, було введено, щоб запобігти списуванню на іспитах абітурієнтами медичних вузів.

Минулого місяця уряд Індії скасував ключовий вступний іспит для студентів медичних коледжів після того, як влада заявила, що розслідує звинувачення у витоку питань іспиту. Доступ до популярного сервісу обмежили на підставі суворого положення закону про інформаційні технології на чітко визначений мінімальний період.

Радикальний крок влади став наслідком масштабного скандалу, коли через витік екзаменаційних питань у мережу уряд повністю скасував результати Національного тесту на право вступу для студентів медичних коледжів, що спровокувало масові студентські протести по всій країні. Щоб врегулювати кризу, урядовці призначили повторне тестування на 21 червня, а сам прем'єр-міністр Нарендра Моді відкидає звинувачення громадських активістів щодо обмеження свободи слова та наполягає на захисті суспільних інтересів. Нинішнє втручання є безпрецедентно масштабним, оскільки Індія є найбільшим світовим ринком для Telegram за кількістю завантажень.