Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Telegram оскаржив блокування месенджера в Індії – Reuters

17 червня 2026, 12:58
Telegram оскаржив блокування месенджера в Індії – Reuters
Фото: Telegram
Компанія оскаржує обмеження, запроваджені владою з метою боротьби зі шахрайством під час проведення іспитів.

Месенджер Telegram 17 червня подав позов до суду проти рішення уряду Індії про тимчасове блокування платформи. Компанія оскаржує обмеження, запроваджені владою з метою боротьби зі шахрайством під час проведення іспитів.

Про це пише Reuters.

Блокування додатка, яке розпочалося у вівторок і триватиме до 22 червня, було введено, щоб запобігти списуванню на іспитах абітурієнтами медичних вузів.
 
Минулого місяця уряд Індії скасував ключовий вступний іспит для студентів медичних коледжів після того, як влада заявила, що розслідує звинувачення у витоку питань іспиту. Доступ до популярного сервісу обмежили на підставі суворого положення закону про інформаційні технології на чітко визначений мінімальний період. 
 
Радикальний крок влади став наслідком масштабного скандалу, коли через витік екзаменаційних питань у мережу уряд повністю скасував результати Національного тесту на право вступу для студентів медичних коледжів, що спровокувало масові студентські протести по всій країні. Щоб врегулювати кризу, урядовці призначили повторне тестування на 21 червня, а сам прем'єр-міністр Нарендра Моді відкидає звинувачення громадських активістів щодо обмеження свободи слова та наполягає на захисті суспільних інтересів. Нинішнє втручання є безпрецедентно масштабним, оскільки Індія є найбільшим світовим ринком для Telegram за кількістю завантажень.
ІндіяTelegram-канал

Останні матеріали

Трамп простягає Україні оливкову гілку на G7. Але його підтримка має ціну – Politico
Політика
Трамп простягає Україні оливкову гілку на G7. Але його підтримка має ціну – Politico
Переклад iPress – 17 червня 2026, 15:17
Теорія вульгарного класу. США нагадують Римську республіку в агонії – Пол Круґман
Політика
Теорія вульгарного класу. США нагадують Римську республіку в агонії – Пол Круґман
Переклад iPress – 17 червня 2026, 12:23
Посадовця ЦРУ підозрюють у крадіжці золота на $40 млн. Тепер агентство боїться витоку секретів – Wall Street Journal
Політика
Посадовця ЦРУ підозрюють у крадіжці золота на $40 млн. Тепер агентство боїться витоку секретів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 червня 2026, 01:09
росія веде тіньову війну проти НАТО. Заходу потрібна
Політика
росія веде тіньову війну проти НАТО. Заходу потрібна "драбина ескалації", щоб зупинити кремль – CEPA
Переклад iPress – 16 червня 2026, 14:47
Кім Чен Ин торгується з усіма одразу. Китай хоче, щоб дорога до Пхеньяна пролягала через Пекін – Гілберт Розман
Політика
Кім Чен Ин торгується з усіма одразу. Китай хоче, щоб дорога до Пхеньяна пролягала через Пекін – Гілберт Розман
Переклад iPress – 16 червня 2026, 12:47
Україна ізолює Крим і б'є по російському тилу. Стратегія виснаження поступово змінює баланс на фронті – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ізолює Крим і б'є по російському тилу. Стратегія виснаження поступово змінює баланс на фронті – Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 червня 2026, 07:28
Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Політика
Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Переклад iPress – 15 червня 2026, 17:02
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Політика
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 червня 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється