Від +2° до +24°: українцям прогнозують температурні "гойдалки" та дощі

Часом дощі, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями з грозами, лише вночі у більшості західних областей без істотних опадів

В Україні у вівторок, 26 травня, дощі, температура вдень від 2 до 20° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"26 травня в Україні хмарно з проясненнями. Часом дощі, вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями з грозами, лише вночі у більшості західних областей без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°, на заході та півдні країни до 20°; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 26 травня часом дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 12-14°. У Київській області також опади. Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°.

27-28 травня в Україні вдень очікуються дощі, вночі переважно без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, 28 травня на сході країни пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, 28 травня на півдні та сході до 13°, вдень 15-20°, у південно-східній частині 19-24°.

У Києві та столичному регіоні 27 травня можливий дощ, 28 травня - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.

29-30 травня в Україні невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози. Температура у західних областях вночі 3-9°, вдень 13-19°; на решті території вночі 8-14°, вдень 16-22°, 29 травня у східній частині до 24°.

У Києві та Київській області 29 травня помірні, 30 травня невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 8-13°, вдень 16-21°.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську на даху будівлі міської ради встановили метеостанцію, яка щохвилини збиратиме метеоінформацію.