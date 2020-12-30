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Від початку епідсезону на грип в Україні перехворіло 5,7% населення

Від початку епідсезону проти грипу вакциновано 172,051 тис. людей
Згідно з повідомленням, за грудень в Україні захворіли 693,619 тис. людей. Інтенсивний показник захворюваності становить 381,2 на 100 тис. населення, що на 21,1% нижче за епідпоріг, розрахований для України.
Від початку епідсезону на грип в Україні перехворіло 5,7% населення Фото: vinnitsaok.com.ua

Із 28 вересня до 27 грудня 2020 року на грип та ГРВІ в Україні перехворіло 5,7% населення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, за грудень в Україні захворіли 693,619 тис. людей. Інтенсивний показник захворюваності становить 381,2 на 100 тис. населення, що на 21,1% нижче за епідпоріг, розрахований для України. За тиждень 21-27 грудня 2020 року в Херсонській і Черкаській областях інтенсивний показник захворюваності перевищив епідемічний поріг.

Від початку епідсезону проти грипу вакциновано 172,051 тис. людей.

Нагадаємо, що епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

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30 12 2020 17:51
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Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

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