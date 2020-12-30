ЗДОРОВ'Я НОВИНИЗгідно з повідомленням, за грудень в Україні захворіли 693,619 тис. людей. Інтенсивний показник захворюваності становить 381,2 на 100 тис. населення, що на 21,1% нижче за епідпоріг, розрахований для України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від початку епідсезону на грип в Україні перехворіло 5,7% населення
Від початку епідсезону проти грипу вакциновано 172,051 тис. людей
Фото: vinnitsaok.com.ua
Із 28 вересня до 27 грудня 2020 року на грип та ГРВІ в Україні перехворіло 5,7% населення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з повідомленням, за грудень в Україні захворіли 693,619 тис. людей. Інтенсивний показник захворюваності становить 381,2 на 100 тис. населення, що на 21,1% нижче за епідпоріг, розрахований для України. За тиждень 21-27 грудня 2020 року в Херсонській і Черкаській областях інтенсивний показник захворюваності перевищив епідемічний поріг.
Від початку епідсезону проти грипу вакциновано 172,051 тис. людей.
Нагадаємо, що епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 12 2020 17:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- ВІДЕО У міськраді підтвердили: Кернеса справді доставили до лікарні в Німеччині
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом