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Відеогру Cyberpunk 2077 прибрали з магазину PlayStation лише за тиждень після виходу

Гравцям обіцяють повернути кошти
Невідомо, коли Sony планує повернути відеогру. Компанія закликала очікувати на "майбутні повідомлення".
Відеогру Cyberpunk 2077 прибрали з магазину PlayStation лише за тиждень після виходу Фото: GameMAG

Про це йдеться на сайті компанії, зазначає "Громадське".

"Ми прагнемо, щоб усі наші клієнти були задоволені своїм ігровим досвідом, тому ми повернемо гравцям усі кошти, витрачені на купівлю Cyberpunk 2077", - зазначили у повідомленні.

Невідомо, коли Sony планує повернути відеогру. Компанія закликала очікувати на "майбутні повідомлення".

Польська компанія-розробник ігор CD Projekt RED зазначила, що гравці, які вже придбали Cyberpunk 2077 та не хочуть повернення коштів, зможуть надалі користуватися відеогрою. Підтримка консольних версій гри не припиниться. Розробники теж не повідомляють, коли гра повернеться до PlayStation Store.

Що не так?

Раніше гравці заявляли про безліч багів та глюків. Проблеми здебільшого виникали на старих консолях PS4 та Xbox One. У CD Projekt Red тоді пообіцяли виправити помилки у січні та лютому.

"Оновлення не зробить гру на старих консолях такою ж, як на високотехнологічному ПК чи нових консолях, але це буде краще, ніж зараз", - казали розробники.

Відеогра Cyberpunk 2077 вийшла лише 10 грудня від творців "Відьмака". Вона вважалася найочікуванішою грою цього року.

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18 12 2020 10:55
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