Відомий противник щеплень претендує на посаду заступника міністра охорони здоров'я
У своїх публікаціях та інтерв'ю він розповідає, що його дитині у 2001 році зробили щеплення без відома батьків, незважаючи на наявність протипоказань до вакцинації, що призвело до проблем зі здоров'ям, повідомляє LB.ua.
Однак запеклим противником вакцин він став тільки у 2009 році, коли народилася його друга дитина.
"Я почав заглиблюватися - спочатку КаКа, ВООЗ, ЮНІСЕФ та мозівськи кухня, потім інші вірусні інфекції та маніпуляції зі статистикою, потім - інші нюанси і непривабливі сторони щеплень", - писав він у колонці для "Думської". В результаті другій дитині Дібров не став робити щеплення.
"Особисто я вважаю право на вільну відмову від щеплення одним зі способів захисту права на життя. І будь-яке обмеження цього права - відповідно, обмеженням права на життя", - написав він нещодавно у фейсбуці, виступаючи на підтримку акції противників щеплень біля Офісу Президента.
Дібров також є одним із засновників "Групи 2 травня", яка займалася паралельним розслідуванням подій 2 травня 2014 року в Одесі.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти і науки підтвердили заборону на відвідування шкіл і дитсадків дітьми, які не були вакциновані відповідно до національного календаря щеплень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків