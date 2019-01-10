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Відомий противник щеплень претендує на посаду заступника міністра охорони здоров'я

Одеський журналіст Сергій Дібров, який є одним з найвідоміших представників руху "проти щеплень" в Україні, претендує на пост заступника міністра охорони здоров'я
Журналіст Сергій Дібров виступає за вільну відмову від щеплень.
Відомий противник щеплень претендує на посаду заступника міністра охорони здоров сергій дібров

У своїх публікаціях та інтерв'ю він розповідає, що його дитині у 2001 році зробили щеплення без відома батьків, незважаючи на наявність протипоказань до вакцинації, що призвело до проблем зі здоров'ям, повідомляє LB.ua.

Однак запеклим противником вакцин він став тільки у 2009 році, коли народилася його друга дитина.
"Я почав заглиблюватися - спочатку КаКа, ВООЗ, ЮНІСЕФ та мозівськи кухня, потім інші вірусні інфекції та маніпуляції зі статистикою, потім - інші нюанси і непривабливі сторони щеплень", - писав він у колонці для "Думської". В результаті другій дитині Дібров не став робити щеплення.

"Особисто я вважаю право на вільну відмову від щеплення одним зі способів захисту права на життя. І будь-яке обмеження цього права - відповідно, обмеженням права на життя", - написав він нещодавно у фейсбуці, виступаючи на підтримку акції противників щеплень біля Офісу Президента.

Дібров також є одним із засновників "Групи 2 травня", яка займалася паралельним розслідуванням подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти і науки підтвердили заборону на відвідування шкіл і дитсадків дітьми, які не були вакциновані відповідно до національного календаря щеплень.

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01 10 2019 12:10
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