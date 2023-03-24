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Вільнюс допоможе відбудовувати Маріуполь після деокупації

24 березня 2023, 20:59
Вільнюс допоможе відбудовувати Маріуполь після деокупації
маріуполь
Мери Маріуполя та Вільнюса Вадим Бойченко і Ремігюс Шимашюс зустрілись та підписали декларацію.

В хартія солідарності для спільної співпраці з відбудови Маріуполя після деокупації.

Написала  Маріупольська міська рада в Telegram-каналі.

"Маріуполь планує вивчати досвід Вільнюса з декомунізації міської архітектури. Про це домовилися мери Маріуполя та Вільнюса. Очільники міст підписали декларацію солідарності, що стало початком спільної співпраці з відбудови українського Маріуполя після деокупації", - йдеться в пості.

Мер литовської столиці Шимашюс вкотре відзначив важливість підтримки України.

У міській раді Маріуполя сказали, що на сьогодні Вільнюс є одним з найбільш перспективних міст Європи і має досвід відбудови після Другої світової війни. Саме його треба використовувати під час розробки проєкту відродження українського міста – Mariupol Reborn.

Маріуполь буде звільнено, тож вже йде робота над планом його відродження, додав Бойченко. 

"Збираємо найкращу експертизу та досвід. Зокрема, від Вільнюса хочемо отримати досвід з декомунізації міської архітектури. Ми побудуємо сучасне місто без фантомів радянського часу", - пояснив мер Маріуполя.

Він подякував меру Вільнюса та всьому литовському народу, який зараз активно підтримує Україну. Він висловив впевненість, що спільними зусиллями український Маріуполь буде відроджений.

Російська агресія спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто на 90% зруйноване внаслідок обстрілів рф: пошкоджені та зруйновані житлові будинки, лікарні, школи, дитсадки. Наприклад, з 63 шкіл загарбники пошкодили у Маріуполі 54, з яких 8 – зруйнували повністю.

Днями в Литві стартувало навчання українських саперів.
МаріупольдеклараціяВИЛЬНЮС

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