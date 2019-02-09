Вінницький журналіст стверджує, що перед побиттям нападник запитував про Шарія

"Він (нападник - ред.) підійшов до мене й почав запитувати, чому я називаю прихильників Шарія сепаратистами. Він заявив, що сам є прихильником Шарія і що йому це неприємно"

Вінницький журналіст Андрій Качор, на якого нещодавно напали, стверджує, що нападник сам заявляв про прихильність до блогера Анатолія Шарія.

"Він (нападник - ред.) підійшов до мене й почав запитувати, чому я називаю прихильників Шарія сепаратистами. Він заявив, що сам є прихильником Шарія і що йому це неприємно, почав шукати на телефоні мої статті. Далі він став хапати мене за руки й завдав удар", - сказав Качор, повідомляє "Громадське".

На відео, яке Анатолій Шарій опублікував у Youtube 1 вересня, молодик із розмитим обличчям називає себе учасником сутички з Качором на ім’я Артем і дає свою версію події.

"Я запитав, чому він називає людей сепаратистами і чому він закликає їх спалювати, як це було в Одесі 2 травня (2014 року - ред.). Після цього він наче озвірів і почав запитувати, скільки мені Толик заплатив за це запитання, що я сепаратист, що Шарія треба спалити й всіх, хто його дивиться і за нього голосує", - сказав чоловік на відео.

За його словами, Качор нібито був напідпитку і схопив його за руку. Чоловік, який представився Артемом, стверджує, що вирвався і дав журналістові копняка так, що той упав на бруківку.

"Я запитав, чи все з ним добре, він сидів і мовчав (...) Потім він встав і пішов до бару сам. А я пішов додому", - сказав чоловік.

За словами Качора, судячи з голосу, це і є той самий нападник з імовірністю 99%.

Коментуючи подробиці конфлікту, Андрій Качор зазначив, що на нього накинувся один хлопець, а двоє його друзів стояли біля входу в кафе й участі не брали.

"Після удару я чув, як вони перемовляються. Схоже, що двоє інших не очікували такого розвитку подій. Імовірно, то була ініціатива лише нападника, а не всієї компанії", - розповів Качор.

"Я розумію, що напад на мене стався не під час виконання журналістських обов’язків. Але враховуючи попередні погрози на мою адресу, мені здається, що логічно було б об’єднати два провадження (щодо погроз і щодо побиття - ред.) в одне", – додав журналіст.

Нагадаємо, що у Вінниці невідомі напали на журналіста місцевого видання Андрія Качора, він упевнений, що це були прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія, від яких він з липня отримує погрози.