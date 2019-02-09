Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Вінницький журналіст стверджує, що перед побиттям нападник запитував про Шарія

"Він (нападник - ред.) підійшов до мене й почав запитувати, чому я називаю прихильників Шарія сепаратистами. Він заявив, що сам є прихильником Шарія і що йому це неприємно"
Вінницький журналіст Андрій Качор, на якого нещодавно напали, стверджує, що нападник сам заявляв про прихильність до блогера Анатолія Шарія.
Вінницький журналіст стверджує, що перед побиттям нападник запитував про Шарія Фото: Veжa

"Він (нападник - ред.) підійшов до мене й почав запитувати, чому я називаю прихильників Шарія сепаратистами. Він заявив, що сам є прихильником Шарія і що йому це неприємно, почав шукати на телефоні мої статті. Далі він став хапати мене за руки й завдав удар", - сказав Качор, повідомляє "Громадське".

На відео, яке Анатолій Шарій опублікував у Youtube 1 вересня, молодик із розмитим обличчям називає себе учасником сутички з Качором на ім’я Артем і дає свою версію події.

"Я запитав, чому він називає людей сепаратистами і чому він закликає їх спалювати, як це було в Одесі 2 травня (2014 року - ред.). Після цього він наче озвірів і почав запитувати, скільки мені Толик заплатив за це запитання, що я сепаратист, що Шарія треба спалити й всіх, хто його дивиться і за нього голосує", - сказав чоловік на відео.

За його словами, Качор нібито був напідпитку і схопив його за руку. Чоловік, який представився Артемом, стверджує, що вирвався і дав журналістові копняка так, що той упав на бруківку.

"Я запитав, чи все з ним добре, він сидів і мовчав (...) Потім він встав і пішов до бару сам. А я пішов додому", - сказав чоловік.

За словами Качора, судячи з голосу, це і є той самий нападник з імовірністю 99%.

Коментуючи подробиці конфлікту, Андрій Качор зазначив, що на нього накинувся один хлопець, а двоє його друзів стояли біля входу в кафе й участі не брали.

"Після удару я чув, як вони перемовляються. Схоже, що двоє інших не очікували такого розвитку подій. Імовірно, то була ініціатива лише нападника, а не всієї компанії", - розповів Качор.

"Я розумію, що напад на мене стався не під час виконання журналістських обов’язків. Але враховуючи попередні погрози на мою адресу, мені здається, що логічно було б об’єднати два провадження (щодо погроз і щодо побиття - ред.) в одне", – додав журналіст.

Нагадаємо, що у Вінниці невідомі напали на журналіста місцевого видання Андрія Качора, він упевнений, що це були прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія, від яких він з липня отримує погрози.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 09 2019 16:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.