Віскі врятували від заборони
Інформацію подає Європейська бізнес асоціація, повідомляє "Економічна правда".
Так, із законопроекту було прибрано визначення віскі, яке не відповідало міжнародним вимогам і парламентарі проголосували за законопроект в такій редакції.
Таким чином усунута загроза того, що віскі, міцність якого перевищуватиме встановлений законодавством України поріг – 45%, буде вважатися неякісною та небезпечною продукцією.
"Бізнес на це неодноразово звертав увагу. Адже в Європі встановлена лише нижня межа міцності алкоголю, проте в Україні була ініціатива встановити ще й верхній поріг. Це б могло призвести до того, що з прилавків зникне левова частка віскі, до труднощів у міжнародній торгівлі. Оскільки напис на пляшці іноземного віскі, хоч і відповідав би міжнародним стандартам, не відповідав би законодавству України", - пояснили у ЄБА.
Зазначимо, найбільш вигідною інвестицією в 2018 році експерти визнали колекційне віскі.
Нагадаємо, що виробництво горілки в Україні скоротилося на третину за чотири роки.
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