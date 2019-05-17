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Віскі врятували від заборони

"Бізнес на це неодноразово звертав увагу. Адже в Європі встановлена лише нижня межа міцності алкоголю, проте в Україні була ініціатива встановити ще й верхній поріг"
16 травня під час розгляду проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги" було врешті врегульовано питання визначення віскі.
Віскі врятували від заборони Фото: з вільних джерел

Інформацію подає Європейська бізнес асоціація, повідомляє "Економічна правда".

Так, із законопроекту було прибрано визначення віскі, яке не відповідало міжнародним вимогам і парламентарі проголосували за законопроект в такій редакції.

Таким чином усунута загроза того, що віскі, міцність якого перевищуватиме встановлений законодавством України поріг – 45%, буде вважатися неякісною та небезпечною продукцією.

"Бізнес на це неодноразово звертав увагу. Адже в Європі встановлена лише нижня межа міцності алкоголю, проте в Україні була ініціатива встановити ще й верхній поріг. Це б могло призвести до того, що з прилавків зникне левова частка віскі, до труднощів у міжнародній торгівлі. Оскільки напис на пляшці іноземного віскі, хоч і відповідав би міжнародним стандартам, не відповідав би законодавству України", - пояснили у ЄБА.

Зазначимо, найбільш вигідною інвестицією в 2018 році експерти визнали колекційне віскі.

Нагадаємо, що виробництво горілки в Україні скоротилося на третину за чотири роки.

 

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17 05 2019 22:21
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