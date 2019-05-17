Віскі врятували від заборони

"Бізнес на це неодноразово звертав увагу. Адже в Європі встановлена лише нижня межа міцності алкоголю, проте в Україні була ініціатива встановити ще й верхній поріг"

16 травня під час розгляду проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям закону "Про електронні довірчі послуги" було врешті врегульовано питання визначення віскі.

Інформацію подає Європейська бізнес асоціація, повідомляє "Економічна правда".

Так, із законопроекту було прибрано визначення віскі, яке не відповідало міжнародним вимогам і парламентарі проголосували за законопроект в такій редакції.

Таким чином усунута загроза того, що віскі, міцність якого перевищуватиме встановлений законодавством України поріг – 45%, буде вважатися неякісною та небезпечною продукцією.

"Бізнес на це неодноразово звертав увагу. Адже в Європі встановлена лише нижня межа міцності алкоголю, проте в Україні була ініціатива встановити ще й верхній поріг. Це б могло призвести до того, що з прилавків зникне левова частка віскі, до труднощів у міжнародній торгівлі. Оскільки напис на пляшці іноземного віскі, хоч і відповідав би міжнародним стандартам, не відповідав би законодавству України", - пояснили у ЄБА.

Зазначимо, найбільш вигідною інвестицією в 2018 році експерти визнали колекційне віскі.

Нагадаємо, що виробництво горілки в Україні скоротилося на третину за чотири роки.